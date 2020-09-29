السفر عبر الزمن ممكن رياضياً

المصدر: (دبي - البيان)

كشف بحث جديد عن مفارقات في «السفر عبر الزمن»، ما يجعله أكثر من مجرد حبكة لأفلام هوليوود، وممكناً رياضياً.

وقال طالب فيزياء من جامعة كوينزلاند في أستراليا، إنه كشف عن الرياضيات وراء أسرار الوقت وجعلها قابلة للتطبيق دون التناقضات.

وأوضح الباحث جيرمان توبار: «تقول الديناميكيات الكلاسيكية إذا كنت تعرف حالة نظام ما في وقت معين، فيمكن أن يخبرنا هذا بتاريخ النظام بأكمله. ومع ذلك، تتنبأ نظرية النسبية العامة لأينشتاين بوجود حلقات زمنية أو السفر عبر الزمن».

وقال الفيزيائي فابيو كوستا من جامعة كوينزلاند، الذي أشرف على البحث: «النتائج هي مادة خيال علمي».

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