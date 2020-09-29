مصابة بداء الثعلبة تتقدم لوظيفة عارضة أزياء

المصدر: دبي - البيان

خلال الإقفال التام، وبعد 8 سنوات من إصابتها بداء الثعلبة، تحلَّت الفتاة البريطانية جس نيومن بالشجاعة وقررت نشر صورها صلعاء على الإنترنت، بل أكثر من ذلك تخلت أخيراً عن الباروكة، وتقدمت بطلب لتصبح عارضة أزياء، حتى إنها باتت تزين رأسها بألوان براقة.

وقالت نيومن (25 عاماً) لصحيفة «ديلي ميل» البريطانية إنها فقدت شعرها بعمر 17 عاماً، وكانت تشعر دائماً كما لو أنها مخلوقة فضائية. لكن التعليقات الإيجابية التي وصلتها على صورها على الإنترنت ساعدتها على تقبل وضعها. وكتبت على واحدة من صورها على إنستغرام: «شعرت بمزيد من الشجاعة؛ لأنني من قبل لم أكن أخرج من المنزل كي لا أضطر لمشاهدة الناس».

وأقرت نيومن بأنها كانت متوترة قبل أن تضغط على زر تحميل الصور، لكن ما وصلها من تعليقات محببة كان مشجعاً لها، وقد تحدثت إلى فتيات أخريات مصابات بداء الثعلبة، وأصبح لديهن الآن مجموعة على «واتساب».

قالت إن الأطباء في البداية ألقوا باللوم على سن البلوغ، ثم بدأت تفقد حاجبيها بعمر 15 عاماً، وازداد سقوط الشعر عندما التقت بوالدها المنفصل عن والدتها عندما كانت طفلة للمرة الأولى بعد 6 سنوات.

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