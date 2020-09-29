تطوير عدسة «عين السمك» للهواتف الذكية

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

طوّر مهندسون من معهد ماساشوستس للتكنولوجيا عدسة عين السمك مسطحة تماماً، ولا تزيد سماكتها على الرقاقة من أجل الهواتف الذكية.

وقد أنتجت العدسة تلك لدى اختبارها صوراً بدرجة 180 واضحة ونقية تماماً.

وتعمل عدسات أعين السمك، من خلال تشتيت الضوء الوارد عبر شكلها، وتتوصل العدسات الرقيقة الجديدة إلى النتيجة عينها باستخدام تراكيب رفيعة، تعمل على توزيع الضوء بدقة بالطريقة عينها للعدسات المقوسة التقليدية. وقد تمت صناعة العدسة من مادة الكالسيوم فلورايد مع شريط رقيق من مركب التليوريد المخزن عند جهة واحدة.

كما قام الفريق بوضع فتحة عند الجهة الأمامية للسماح بدخول الضوء، الذي يتم توزيعه على الجهة الخلفية من العدسة من زوايا متعددة ومتلاحقة لإعطاء صورة بانورامية.

ووصف الباحث جويجون وهو الأستاذ المساعد في قسم علوم المادة بالمعهد، التصميم على أنه مفاجأة قائلاً: واقع أن التصميم يستطيع التقاط صور عدسة أعين السمك أمر خارج التوقعات كلياً، إنه مذهل تماماً.

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