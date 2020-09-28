هندية تسعينية تواكب التكنولوجيا لقراءة الصحف

المصدر: (دبي – البيان)

حصدت صور تسعينية هندية تجلس أمام كمبيوتر محمول تقرأ أخبار الصحف، عدداً كبيراً من المعجبين على منصة «رديت» بالهند، حيث أحب كثيرون حماسها للتعلم وإتقان أشياء جديدة. صور الجدة التي أسرت قلوب الكثيرين، تم نشرها على المنصة من قبل حفيدها، أرون توماس الذي كتب عن جدته ماري ماثيو: «جدتي وعمرها تسعون عاماً تتعلم استخدام الكمبيوتر المحمول لقراءة الصحيفة الإلكترونية. أعتقد أن استعدادها للقبول بالتغيير والتكيف معه أمر جدير بالتقدير».

وفي الصور، تبدو الجدة جالسة على كرسي في منزلها في مقاطعة ثريسور بولاية كيرلا، تقرأ الأخبار على الجهاز، من صحيفة باللغة الماليالامية. ومع رصد محتوى الصفحة التي ظهرت على شاشة الكمبيوتر المحمول، أكد حفيدها في تعليق أنها «تبدأ عادة بقراءة صفحة الوفيات وتتابع الأشخاص الذين توفوا في أسبوع».

وأوضح توماس لصحيفة «انديان إكسبرس»، أنها كانت تقرأ الأخبار على الإنترنت على مدى الشهر الماضي فقط، وتتعلم ببطء لكن بثبات، مضيفاً أنه بسبب المخاوف من (كوفيد19)، كان على الأسرة إلغاء الصحيفة المطبوعة، وهي تحب قراءة الصحف، بالتالي كانت هذه الطريقة الوحيدة المتاحة لها.

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