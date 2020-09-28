مكمّل غذائي للأبقار يحد من انبعاثات الميثان

المصدر: دبي – البيان

طورت شركة أسترالية مكملاً غذائياً للأبقار قائماً على الأعشاب البحرية، مشيرة إلى أنه يقضي على 80 % من محتوى الميثان المنبعث من تلك الحيوانات.

ووفقاً لموقع «غود نيوز» الكندي، تمت تجربة كفاءة هذا المكمل الغذائي على مدى خمس سنوات بمساعدة من وكالة العلوم الطبيعية الأسترالية (سيسرو)، وأنه قائم على أنواع من الأعشاب البحرية تدعى «اسباراغوبسيس»، التي يُعتقد أنها آمنة للاستخدام لمدى الحياة في أبقار صناعة الألبان ولحوم البقر.

وأفادت الشركة أنه إذا ما استهلك قطعان الماشية في العالم 20 % من هذا المكمل الغذائي، الذي تنتجه شركة «فيوتشر فييد ليمتد»، فإن الأمر يعادل إبعاد 50 مليون سيارة عن الطريق.

وفي أخبار سارة، أفيد عن تأمين 13 مليون دولار من خمسة مستثمرين لتأسيس سلسلة إمدادات كاملة للشركة، من زراعة الأعشاب البحرية إلى إنتاجها وتوزيعها، وتتوقع الشركة كميات تجارية تُوزع على سوق لحم البقر وصناعة الألبان الأسترالية بمنتصف 2021.

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