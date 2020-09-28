طرف صناعي يؤدّي وظائف الذراع البشرية

المصدر: (سان فرانسيسكو - د ب أ)

طور فريق من الباحثين في إيطاليا ذراعاً صناعية، يمكنها تأدية الوظائف الحيوية الرئيسية للذراع البشرية، من حيث القدرة على القيام بمناورات حركية وتوازنات السرعة والقوة أثناء الحركة والتحكم في قوة القبضة وغير ذلك.

ويؤكد فريق الدراسة من معهد التكنولوجيا الإيطالي أن الذراع الجديدة، التي يطلق عليها اسم «هانز» تستطيع تأدية أكثر من تسعين في المئة من الوظائف الطبيعية للذراع، لمساعدة الأشخاص، الذين أصيبوا ببتر في أطرافهم العلوية.

وذكرت الدورية العلمية «ساينس روبوتكس» المتخصصة في أبحاث الروبوتات أن الذراع الصناعية يمكن ارتداؤها على مدار اليوم، ويمكن تعديلها، بحيث تتماشى مع مختلف أشكال البتر، كما أنها مزودة بسلسلة من وحدات القياس لاستشعار الحركة في الجزء المتبقي من عضلات الطرف المبتور.

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