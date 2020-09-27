تسعينية تقرأ الصحف الإلكترونية فتحصد المعجبين على الإنترنت

المصدر: دبي – البيان

حصدت صور امرأة هندية تسعينية جالسة أمام كمبيوتر محمول تقرأ أخبار الصحف، عدداً كبيراً من المعجبين على منصة "رديت " بالهند، حيث أحب كثيرون حماسها للتعلم واتقان أشياء جديدة.

صور الجدة التي أسرت قلوب الكثيرين، تم نشرها على المنصة من قبل حفيدها، أرون توماس الذي كتب عن جدته ماري ماثيو: "جدتي وعمرها تسعون عاما تتعلم استخدام الكمبيوتر المحمول لقراءة الصحيفة الإلكترونية. اعتقد ان استعدادها للقبول بالتغيير والتكيف معه أمر جدير بالتقدير".

وفي الصور، تبدو الجدة جالسة على كرسي في منزلها في مقاطعة ثريسور بولاية كيرلا، تقرأ الأخبار على الجهاز، من صحيفة باللغة الماليالامية. ومع رصد محتوى الصفحة التي ظهرت على شاشة الكمبيوتر المحمول، أكد حفيدها في تعليق انها "تبدأ عادة بقراءة صفحة الوفيات وتتابع الأشخاص الذين توفوا في أسبوع".

أوضح توماس لصحيفة "انديان إكسبرس"، أنها كانت تقرأ الأخبار على الانترنت على مدى الشهر الماضي فقط، وتتعلم ببطء لكن بثبات، مضيفاً إنه بسبب المخاوف من كوفيد-19، كان على الأسرة إلغاء الصحيفة المطبوعة، وهي تحب قراءة الصحف، بالتالي كانت هذه الطريقة الوحيدة المتاحة لها".

ومع هيمنة الصور الثلاث لجدته على منصة "رديت" قال توماس أنه لم يتوقع كل هذا الاهتمام، ولا جدته التي قالت إنها متفاجئة وسعيدة أن يكون العديد من الغرباء يهتمون لأمرها، لا سيما وأن كثيرين اقترحوا على حفيدها استخدام لوح أو طاولة كي لا تضطر الى الانحناء للوصول إلى الفأرة، فيما اقترح غيرهم لوحة مفاتيح خارجية او "أي باد"، حتى أن بعضهم تبرع بطاولة قديمة وأعرب آخرون عن استعدادهم للتبرع بالمال.

وفيما أكد توماس لا " إنديان إكسبرس" أن الاسرة لم تتلقى أي تبرعات، ولا تتوقع ذلك، قال إنه يملك طاولة قديمة، قرر منحها لجدته.

الأهم أن تلك الصور أفرحت كثيرين، فيما حصدت الجدة على تشجيع لمواكبتها تلك الأزمنة المتغيرة.

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