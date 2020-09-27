هذا الطائر يمكنه التذكُّر كالإنسان

المصدر: البيان الإلكتروني

اكتشف علماء ألمانيون أن طائر الغراب يتمتع بذاكرة تشبه ما لدى البشر، معتمدين في تجاربهم العلمية على قياس إشارات الدماغ.

ونجحت المجموعة البحثية، التي يرأسها الدكتور أندرياس نيدر، من قسم فسيولوجيا الحيوان بمعهد علم الأعصاب بجامعة توبنغن، من إظهار قدرة الغربان على هذا النوع من الوعي الذي لم يُشاهَد إلا في البشر والرئيسيات الأخرى التي لها هياكل دماغية مختلفة تماماً عن الطيور، وذلك حسبما نشرت صحيفة "الشرق الأوسط" اليوم في موقعها.

وقدّمت الدراسة، التي نُشرت أول من أمس في دورية "ساينس"، أول بيانات عصبية تجريبية تؤكد امتلاك الغربان القدرة على التذكر، إذ قام علماء جامعة توبنغن بتدريب اثنين من الغربان على أن يشيروا إلى ما إذا كانوا قد رأوا منبهاً على الشاشة عن طريق تحريك رؤوسهم.

وكانت المنبهات التي قدمت خلال التجارب المختلفة إما أرقاماً ساطعة أو باهتة، وكانت الغربان تشير بشكل موثوق إلى وجود أو عدم وجود هذه المنبهات، والمفاجأة أن درجة السطوع لم تؤثر في الاستجابة، حيث حدثت استجابة للمحفزات الخافتة مثل الساطعة.

وبينما استجابت الغربان للمنبهات البصرية، سجل الباحثون في الوقت نفسه نشاط الخلايا العصبية الفردية في الدماغ، وعندما أبلغت الغربان عن رؤيتها شيئاً ما، كانت الخلايا العصبية نشطة في الفترة بين عرض المنبه والاستجابة السلوكية، وإذا لم يدركوا المنبه، فإن الخلايا العصبية تظل صامتة.

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