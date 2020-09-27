مبنى في جبال الألب يتغير حسب الفصول

المصدر: (دبي - البيان)

برز وسط جبال الألب بسويسرا، أخيراً، مبنى جدرانه من مرايا، يعكس المناظر الطبيعية المتحولة في أحد مروج تلك الجبال الشاهقة، كالسراب.

المبنى الذي صممه الفنان الأمريكي دوغ اتكن، فوق قرية غشتاد، وأطلق عليه اسم «ميراج غشتاد»، كان معروضاً من قبل وسط صحراء بالقرب من «بالم سبرنيغ».

وفي فيديو نشرته مجلة «ديزين» المتخصصة في العمارة والتصميم عن المبنى، تظهر جدران المبنى ذات المرايا، تؤطر نوافذه ومناوره، وهي تتغير مع الفصول. ويعتقد المصمم أن المبنى سيجذب الناس عند مشاهدته، حيث يمكنهم الاقتراب والسير داخله. أوضح أتكن لـ «ديزين»: «مع تغير الفصول، فإن المرايا التي تغطي المبنى تعكس عرضاً متغيراً للمشهد والسماء، مضيفاً: «أنا مهتم كثيراً بالأعمال الفنية التي تتغير باستمرار مع المناظر الطبيعية».

في فصل الصيف، يعكس سقف المبنى السماء الزرقاء، أما في الشتاء، فتتدلى رقاقات الثلج من المبنى، وتتساقط رقائق عبر المناور.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز