فقاعات لحماية رواد مطعم في نيويورك

المصدر: (نيويورك - رويترز)

تعمل فقاعات هوائية على تعزيز عمل مطعم صغير في نيويورك، حيث توفر هواءً نقياً في كبسولات آمنة على الأرصفة للزبائن الذين يخشون فيروس «كورونا». وأصبحت الخيام البلاستيكية، التي يستغرق إعدادها دقيقة واحدة، نقطة جذب في كافيه دو سولي على الجانب الغربي العلوي من مانهاتن، لا سيما مع ازدياد برودة ورطوبة الطقس في الخريف.

وقال رئيس بلدية نيويورك بيل دي بلاسيو يوم الجمعة إن نيويورك ملتزمة بجعل تناول الطعام في الهواء الطلق خياراً دائماً لآلاف المطاعم التي تبنت هذا الفكر منذ تفشي جائحة فيروس «كورونا» في الربيع.

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