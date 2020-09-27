مصابة بالتوحّد تطرز الطبيعة برؤية من الجو

المصدر: (إعداد: فاتن صبح)

أعمال تطريز لمناظر طبيعية أخاذة من الجوّ تحول الفنانة البريطانية فيكتوريا روز ريتشاردز، من خلالها الحقول المتواضعة إلى أعمال فنية خيالية. مستلهمة من سحر الطبيعة المحيطة بها تظهر ريتشاردز المقيمة في ديفون الجنوبية الغربية بالمملكة المتحدة قواماً وأنماطاً مختلفة عبر خيطان وألوان اجتمعت بفن وعناية لتصوّر الغابات الممتدة. وقد اعتمدت ريتشاردز على شراريب العقد الفرنسية ووظفت الغرزات النافرة والملساء لتشكيل الخطوط المستقيمة المحبوكة للمزارع.

وتعلق في الإطار قائلة: «يتأثر فني بحبي للبيئة والحفاظ عليها وهو حب طورته من خلال إكمال دراستي وحصولي على شهادة جامعية في العلوم الإحيائية أخيراً». وأشارت الفنانة المصابة بالتوحد التي تعرب على الدوام عن افتخارها بما تقوم به في حديث إلى موقع «كوللوسال» بأنها أضافت في الآونة الأخيرة إلى تطريزاتها الخضراء والصفراء والزرقاء من المساحات الطبيعية بعض التفاصيل الدقيقة كالأغنام والطيور والبوابات والأشخاص لترسم صورة أكثر تكاملاً للحقول متعددة الألوان بعناصرها الغنية الأخرى.

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