«كورونا» يؤجل كرنفال ريو

المصدر: (ريو دي جانيرو - أ ف ب)

بات كرنفال ريو دي جانيرو آخر حدث عالمي شهير طاله وباء «كوفيد 19»، إذ أعلن منظمو هذا المهرجان السنوي إرجاء نسخته للعام 2021 إلى أجل غير مسمى، في وقت يرغم تفشي فيروس كورونا المستجد سلطات الدول عبر العالم على تشديد القيود المفروضة لمكافحته.

وقال رئيس الرابطة المستقلّة لمدارس السامبا في ريو دي جانيرو (لييسا) الموكلة إليها تنظيم هذا الحدث السنوي جورجي كاستانييرا للصحافيين: «انتهينا إلى استنتاج مفاده أنّه يجب تأجيل الحدث»، مضيفاً «ببساطة لا يمكننا إجراؤه في فبراير. لن يكون لدى مدارس السامبا الوقت أو الموارد المالية والتنظيمية لكي تكون جاهزة في فبراير».

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