«كيوانوكا» يفوز بجائزة «ميركوري برايز»

نال المغني البريطاني مايكل كيوانوكا جائزة «ميركوري برايز» عن ألبومه الثالث «كيوانوكا»، الذي اختير ألبوم السنة، وهي المرّة الثالثة، التي يرشّح فيها المغني والمؤلّف البالغ 33 عاماً لهذه الجائزة، وهو تقدّم على 11 فناناً آخر، من بينهم مغني الراب ستورمزي مع «هيفي إز ذي هيد» ودوا ليبا مع «فيوتشر نوستالجا».

وقال كيوانوكا ذو الأصول الأوغندية: إن «الفوز بجائزة ميركوري هو بمثابة حلم يتحقّق. وأنا في غاية السعادة»، معرباً عن أهمية الموسيقى والفنّ بالنسبة له. واحتّل ألبوم «كيوانوكا» المطعّم بأنغام فولك وسول، والذي تشيد أغانيه بأبطال النضال من أجل الحقوق المدنية في الولايات المتحدة المرتبة الثانية في تصنيفات أفضل المبيعات بعيد صدوره في نوفمبر 2019. أطلقت جائزة «ميركوري برايز» في العام 1992 لتكريم صاحب أفضل ألبوم بريطاني أو إيرلندي في الأشهر الـ12 الأخيرة. وهي مصحوبة بمبلغ قدره 25 ألف جنيه استرليني (30 ألف دولار تقريباً)، وتعطي دفعاً لمبيعات الألبوم المختار. ولم ينظم حفل هذا العام لتسليم الجائزة بسبب انتشار فيروس كورونا وتمّ الإعلان عن الفائز في برنامج تلفزيوني. (لندن - أ ف ب)

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