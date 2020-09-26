مسبار أمريكي يستكشف كويكب «بينو»

المصدر: (واشنطن - أ ف ب)

بعد أربعة أعوام من السفر، يهبط المسبار الأمريكي «أوسايرس-ريكس» في العشرين من أكتوبر على سطح الكويكب بينو لاستخراج عيّنات من أرضه، لفحصها، وربّما الإضاءة على كيفية تشكّل مجموعتنا الشمسية، بحسب ما أعلنت وكالة الفضاء الأمريكية (ناسا).

وقد اختير الكويكب البالغ قطره 490 متراً بعناية لهذه المهمة، إذ كان العلماء يعتقدون بناء على ملاحظات أجريت بالتلسكوبات أن أرضه مغطّاة بالرمل مثل «رمال الشواطئ»، بحسب ما قال المسؤول العلمي عن المهمة دانته لاوريتا من جامعة أريزونا في مؤتمر عبر الهاتف.

ومن شأن سطح من هذا النوع أن يسهّل عملية استخراج العيّنات. ولكن المسبار أظهر بعد اقترابه من الكويكب في نهاية عام 2018 أن صخوراً تغطّي سطحه «القاسي والوعر». وأمضى طاقم العمل عام 2019 وهو يرسم بدقّة خريطة السطح لاختيار موقع آمن لاستخراج العيّنات. ووقع الخيار في نهاية المطاف على فوهة نايتنغايل.

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