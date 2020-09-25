يختبئ في حمَّام بنك 6 ساعات محاولاً سرقته

المصدر: البيان الإلكتروني

أقدم لص على سرقة أحد البنوك المصرية في محافظة الدقهلية، مختبئاً في أحد الحمامات عند انشغال الموظفين بأعمالهم.

وخرج اللص، البالغ من العمر 20 سنة، من الحمام بعد مرور 6 ساعات كاملة وانصراف الموظفين، باحثاً عن الأموال الموجودة في البنك ظناً منه أنها تُحفظ في الأدراج لا الخزائن، وذلك حسبما نشرت صحيفة "الشروق" في موقعها أمس.

وساعدت كفاءة الأمن وكاميرات المراقبة التي تعمل داخل البنك 24 ساعة على كشفه والإيقاع به، وتم إلقاء القبض عليه وتسليمه إلى الشرطة.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطاراً بورود بلاغ من حارس أمن البنك، يفيد بالعثور على شخص مجهول يختبئ أسفل مكتب أحد الموظفين الساعة 9 مساء بعد مغادرة جميع العاملين في البنك مكاتبهم.

وانتقل ضباط وحدة مباحث مركز السنبلاوين إلى مكان البلاغ، وبالفحص تبين وجود اللص، وبتفتيشه لم يتم العثور على أي أموال بحوزته.

وبسؤاله في التحقيقات، اعترف بأنه خطَّط لسرقة البنك بعد مغادرة الموظفين والرحيل في الصباح وقت زحام العمل.

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