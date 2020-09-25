لمسة الآباء تلطّف ألم الأبناء

المصدر: (لندن - رويترز)

أظهر بحث جديد نُشر، أمس، أن الأطفال حديثي الولادة الذين يخضعون لفحص الدم عن طريق وخز عقب القدم يكون لديهم استجابة أقل لإشارات الألم في أمخاخهم إذا حملهم أحد الوالدين وكان هناك تلامس مباشر.

ودرس العلماء نشاط المخ لدى 27 طفلاً وصلت أعمارهم إلى ثلاثة أشهر، بينما كانوا يخضعون لفحص الدم عن طريق وخز عقب القدم، وخلصوا إلى أن أولئك الذين يحملهم آباؤهم بينما تغطيهم الملابس أو البطانيات لم يكونوا هادئين، مما يشير إلى أن التلامس المباشر أمر بالغ الأهمية. وقال لورنزو فابريزي الطبيب في كلية لندن الذي شارك في الإشراف على البحث: «بينما لا يمكننا تأكيد ما إذا كان الطفل يشعر بالفعل بألم أقل، فإن النتائج التي توصلنا إليها تعزز الدور المهم للتلامس بين الآباء وأطفالهم حديثي الولادة».

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