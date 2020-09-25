لوحة لبوتشيلي بـ 100 مليون دولار

المصدر: (نيويورك - د ب أ)

ذكر دار مزادات سوذبي، أمس، أن لوحة لرسام عصر النهضة الإيطالي ساندرو بوتشيلي، قد تباع في المزاد بـ 80 مليون دولار على الأقل.

وقالت دار سوذبي، إن اللوحة المعنونة «شاب يحمل ميدالية»، وهي بين نحو 12 بورتريه، ما زالت موجودة لبوتشيلي، سوف تعرض للبيع في مزاد في يناير.

وقال دار سوذبي، إن البروتريه الذي يجسد شاباً من أصول غير معروفة، يعتبر إحدى أهم لوحات عصر النهضة المهمة في أيدي جهات خاصة. ويقدر الخبراء أنها يمكن أن تباع مقابل أكثر مئة مليون دولار، وهو سعر تم دفعه آخر مرة لوحة «أكوام القش»، للرسام الانطباعي كلود مونيه، التي بيعت مقابل 7. 110 ملايين دولار في 2019.

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