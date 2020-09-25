«ناسا» قلقة من محطة الفضاء الصينية المستقبلية

المصدر: (واشنطن - أ ف ب)

أبدى رئيس وكالة الفضاء الأمريكية «ناسا»، جيم برايدنستاين، خشيته من أن تترك الولايات المتحدة «الساحة» أمام الصين في الفضاء، إذ لم يُطلَق أي مشروع خاص للحلول مكان محطة الفضاء الدولية، التي اقترب انتهاء مهمتها، في وقت تستعد بكين لإطلاق محطتها. وقال برايدنستاين، خلال جلسة استماع في الكونغرس «ثمة أمر يقلقني، وهو أن الصين تعمل بسرعة على بناء ما تسمّيه محطة الفضاء الدولية الصينية».

وأضاف «إنهم يسوّقون لها لدى كل شركائنا الدوليين، الذين استثمرنا فيهم كثيراً». وتابع «سيكون محزناً بعد كل هذا الوقت، وكل هذه الجهود، التخلي عن المدار الأرضي المنخفض، وتسليم هذه الساحة». وتجدر الإشارة إلى أن محطة الفضاء الدولية،ويتوقع أن تصبح خارج الخدمة قبل سنة 2030.

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