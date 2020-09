رحيل أيقونة الغناء الفرنسي جولييت غريكو صديقة الفلاسفة

المصدر: البيان الإلكتروني

وقالت العائلة في رسالة نقلتها وكالة "فرانس برس"، إن "جولييت غريكو فارقت الحياة أمس محاطة بالمقربين في منزلها الذي لطالما أحبته، في راماتويل (جنوب شرقي فرنسا). وكانت حياتها استثنائية".

وأضافت أن غريكو "كانت لا تزال تضيء على الأغنية الفرنسية رغم بلوغها 89 عاما"، في إشارة إلى تعرضها لجلطة دماغية اعام 2016.

يذكر أن جولييت غريكو ولدت في جنوب فرنسا العام 1927. وفي الثلاثينات انتقلت إلى باريس، حيث أصبحت راقصة باليه في دار الأوبرا "Opéra Garnier".

وخلال سنوات الحرب العالمية الثانية، غادرت عائلتها باريس، واستقرت في الجنوب مجددا، وكانت ناشطة في حركة المقاومة للاحتلال النازي. واعتقلت جولييت غريكو من قبل الشرطة السياسية الألمانية العام 1943، وتجنبت الإرسال إلى معسكرات الموت النازية لأن عمرها كان 16 سنة فقط، وفق "روسيا اليوم".

وبعد الحرب أصبحت غريكو من أكبر نجوم الغناء الفرنسي. وأدت العديد من الأدوار السينمائية، بما فيها في فيلم " Orphée" من إخراج جان كوكتو، و" The Night of the Generals" من إخراج أناطول ليتفاك.

وكان من بين أصدقائها كتاب وفلاسفة فرنسيون مشهورون مثل جان بول سارتر وألبير كامو وبوريس فيان وغيرهم.

وكتبت عنها عمدة باريس، آن هيدالغو في "تويتر": "إنها مغنية وممثلة موهوبة وامرأة حرة مع صوت مميز، ونحن سنفتقدها كثيرا. شكرا لجولييت غريكو وأفكاري مع عائلتها وأقربائها".

