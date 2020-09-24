مدرّس تسعيني يواصل عمله عن بعد

المصدر: (إعداد: راضية آيت خداش)

حصل أستاذ جامعي يبلغ من العمر 91 عاماً على الكثير من الإشادات على وسائل التواصل الاجتماعي بعدما تم تصويره وهو يقدم دروساً عن بُعد خلال جائحة وباء «كورونا» المستجد. ففي وقت سابق من هذا الشهر، صورت جوليا كرون من هيوستن، تكساس فيديو لوالدها، تشارلز كرون، أستاذ اللغة الإنجليزية في جامعة سانت توماس لمدة تزيد على 50 عاماً، وهو يقدم دروساً عن بعد.

كما التقطت صورة له نشرتها على فيسبوك، حيث شاركها الآلاف وعلقوا عليها، وكان أكثر المعلقين طلاباً سابقين درسهم خلال الستينات. وكتب معظمهم عن ذكريات الدراسة في صف البروفيسور كرون ووصفوه بالعطوف واللطيف.

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