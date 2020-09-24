«تسونامي» قمامة يضرب شواطئ هندوراس

المصدر: (إعداد: راضية آيت خداش)

ضرب «تسونامي» كبير من القمامة شاطئ بلدة أوموا شمال هندوراس. وانتقلت أكوام القمامة من غواتيمالا المجاورة، حيث تضررت حواجز النفايات بسبب الأمطار الغزيرة.

وأظهرت لقطات فيديو طبقات سميكة من العبوات البلاستيكية وغيرها من النفايات التي حملتها الأمواج وهي تتراكم على شاطئ رملي بجوار أكواخ خشبية وأشجار النخيل.

ودق دعاة حماية البيئة ناقوس الخطر نظراً للكميات الكبيرة من القمامة التي غطت شواطئ هندوراس، منها شاطئ أوموا وجزيرة رواتان السياحية الخلابة، وفق موقع «إي بي سي».

وكان المسؤولون في هندوراس قد ألقوا باللوم على غواتيمالا بالتسبب في الكارثة، وقالوا إنه على مر السنين كانت النفايات تتدفق في البحر من نهر موتاجوا في غواتيمالا وتشكلت «جزر قمامة» عملاقة عائمة انتقلت لاحقاً إلى هندوراس.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، حذرت غواتيمالا، هندوراس من أن مرافق حماية النفايات في موتاجوا قد توقفت عن العمل بسبب هطول الأمطار الغزيرة، ولا يمكن أن تمنع النفايات من التدفق إلى البحر الكاريبي.

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