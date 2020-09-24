رقصة «راب» على «تيك توك» تهدد سلامة الأطفال

المصدر: دبي - البيان

أثارت صرعة جديدة على تطبيق «تيك توك» ردود فعل سلبية أخيراً، بسبب تعريضها الأطفال للخطر من أجل أن يكسب والديهم الشهرة.

مقاطع الفيديو القصيرة على «تيك توك»، تظهر آباء وأمهات يلتقطون أطفالهم ويرمون بهم بعيداً عن الكاميرا، أثناء الرقص على أنغام أغنية راب شهيرة للمغني بلو فايس، تاركين المشاهدين بلحظة ترقب آملين أن يكون الأطفال قد تلقفتهم بطانية ناعمة.

وفيما يظهر بعض الأهل لطفاً أكثر من غيرهم أثناء قذفهم بالطفل في الهواء مما يمنح الانطباع أنهم هبطوا على سطح ناعم، هناك آخرون نراهم يقذفون الأطفال في الهواء للأعلى وبعيداً. ومما يثير القلق، أن عدداً من الأهل لا ينظرون للتأكد من هبوط الطفل بسلام، بل يمضون في الرقص موجهين نظرهم للكاميرا.

تفيد صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، بأن الشخص الذي شجع على هذا التحدي على وسائل التواصل هو الموسيقي نفسه، الذي شارك فيديوهات عدة، كتب تحتها: «التقط الطفل الأقرب».

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