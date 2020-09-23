فتى في الثامنة رائد أعمال تصليح مكانس كهربائية

المصدر: دبي – البيان

أسس فتى بريطاني يبلغ من العمر 8 سنوات عملاً في مجال إصلاح المكنسات الكهربائية في منزله، وتمكن من الحصول على أكثر من 100 طلب من زبائن يريدون إصلاح مكنستهم الكهربائية.

ووفقاً لصحيفة "ذا ميرور" البريطانية، حقق الفتى، ويدعى اولي غرندي، 200 جنيه استرليني من عمله الذي افتتحه قبل أسبوع من مطبخ المنزل، حيث يعيش مع والديه وأختيه الصغيرتين.

الصبي الرائد في المجال الأعمال، من منطقة هايد بمانشستر الكبري، بدأ هوسه بالمكنسات الكهربائية من مجموعة اللعب، وبات الآن يصلح الانسدادات ويغير الأحزمة وينظف الأكياس، مقابل 3 جنيهات إسترليني لكل جهاز، بعد وصوله من المدرسة وفي عطلات نهاية الأسبوع.

ويوجد تحت يديه الآن 50 طلباً من زبائن من أنحاء بريطانيا وهو يخطط لاستخدام إيراداته في بناء ورشة عمل في حديقة منزله الخلفية.

قال أولي : "هناك أكثر من مئة شخص يتواصلون معي الآن، وعلى دفتري يوجد أكثر من 50 طلباً. وفيما غالباً ما أطلب من الزبائن 3 جنيهات مقابل إصلاح مكنستهم، يدفع بعضهم أكثر من ذلك، وفقاً لما يريدون إصلاحه.

أفاد الفتى أنه يرغب بدراسة الهندسة واختراع مكنسة كهربائية جديدة. وسوف يصنعها رخيصة قدر الإمكان.

ويملك أولي حالياً خمس مكنسات كهربائية. ولديه أيضا العديد من النماذج الأولية من الورق المقوى كان قد صنعها أثناء غيابه عن المدرسة بسبب الاقفال التام، وهو يحلم بتحويل تلك القوالب إلى نموذج ميسور التكلفة يعمل بكامل طاقته سيطلق عليه تسمية "إليكسوس".

وقد أكدت والدته أن المكنسة الكهربائية هي الشيء الوحيد الذي يشاهده على يوتيوب

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