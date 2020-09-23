ابن الـ 6 أشهر أصغر متزلّج على الماء

المصدر: دبي ــ البيان

تمكن طفل أمريكي عمره ستة أشهر من تحطيم الرقم القياسي كأصغر متزلج على الماء بفارق كبير وهو 23 يوماً.

الرضيع ريتش هافريز حطم الرقم القياسي حين تزلج في بحيرة «باول» جنوب يوتا، ممسكاً بعصا معدنية وقد رُبطت قدماه بأمان على لوح خشبي، فيما كان المركب يجره عابراً البحيرة. ويظهر في الفيديو والده أيضاً على متن مركب آخر يسير بمحاذاة الرضيع الذي يتزلج على الماء.

وأفادت صحيفة «ذا صن» البريطانية، أن والدة الرضيع، وتدعى ميندي، قامت بتحميل الفيديو على صفحة انستغرام للصغار، وكتبت تقول عنه: «ذهبت للتزلج على الماء بعيد ميلادي البالغ ستة أشهر، وفي الظاهر هذا أمر ذو شأن».

بدوره شارك والده كايسي مقطع الفيديو، وكتب: «ستة أشهر وأربعة أيام، عليك أن تلقي نظرة على هذا الطفل! وتقول لي أنه لا يعيش أفضل أيام حياته، يا له من فارس صغير!»

وكان لقب أصغر متزلج على الماء، قبل ريتش، من نصيب الطفلة زيلا سانت اونج التي تزلجت عبر بحيرة سيلفر في فلوريدا بتاريخ مايو 2016 وكان عمرها ستة أشهر و27 يوماً.

ويذكر أن عدداً من صغار السن كانوا يحطمون الرقم القياسي في مجالات عدة أخيراً.

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