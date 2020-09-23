الصفاء بوجوه من عيدان محروقة وملوّنة

المصدر: (دبي - فاتن صبح)

جسّد الفنان الأسترالي جيل بروفيل تجربة 40 عاماً من التأمل بمنحوتات متنوعة، اتخذت شكل سلسلة من الوجوه في حالة تأمل عميق، تحت عنوان «سلسلة الأقنعة» المنحوتة من عيدان خشبية.

وتعكس تماثيل الوجوه بأعينها وأفواهها المغلقة حالة من الهدوء والصفاء، وتشكل بحسب بروفيل «تذكيراً بما يبدو عليه الأمر حين تكون في حالة من الاستقرار والسلام».

وبحسب موقع فني، يعمد جيل إلى استخدام عيدان من مختلف الأشكال والأحجام، فيحرقها ويصبغها بمختلف التدرجات اللونية، ويثبتها بالغراء، لتتخذ شكل تماثيل منقّطة على هيئة تجميعات متباينة من المربعات والمستطيلات، التي تبدو واضحة من مسافة قريبة بالرغم من أنها تتبدى من بعيد كما يقول بروفيل «شظايا تعكس الكل المتكامل لوجه ينبعث من فوضى واضحة»، وتقدم الأشكال بطريقة تركيبها تعبيراً بصرياً مجازياً لتعقيدات الكائنات البشرية وتناقضاتها.

يلفت بروفيل كذلك الانتباه للجهة الخلفية من منحوتاته، التي تبتعد عن التصويرات الخيالية للجهة الأمامية، وتركز على طرق العمل التجريدية للعقل.

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