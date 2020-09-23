«نوبل للسلام» هذا العام بمراسم مقتضبة

المصدر: (أوسلو - أ ف ب)

أعلن مدير معهد نوبل أمس أن المؤسسة ستقلص حجم مراسم منح جائزة نوبل للسلام هذا العام على خلفية تفشي كورونا، حيث ستنقل الاحتفالات إلى قاعة أصغر ولن تتخللها مأدبة طعام. والجائزة التي يعلن الفائز بها في 9 أكتوبر تمنح تقليدياً في 10 ديسمبر تاريخ وفاة مؤسسها ألفرد نوبل.

لكن، خلافاً للأعوام الماضية، لن تنظم الاحتفالات في القاعة الكبرى في مبنى بلدية أوسلو، لكن في قاعة مبنى في جامعة أوسلو تتسع لنحو مئة شخص. في المقابل، ألغيت المأدبة التي تقام على شرف الفائز في الليلة نفسها. وكانت مؤسسة نوبل قد أعلنت في يوليو عن إلغاء عشاء نوبل في السويد، الذي تقدم خلاله الجوائز الأخرى (نوبل للطب والفيزياء والكيمياء والأدب والاقتصاد). وجائزة نوبل للسلام هي الوحيدة التي تقدم في أوسلو.

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