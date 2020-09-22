اكتشاف هاتف محمول في معدة مريض ابتلعه منذ 7 أشهر

المصدر: البيان الإلكتروني

كشفت أشعة تلفزيونية تم إجراؤها بمستشفيات بنها الجامعية في مصر عن وجود هاتف محمول في معدة شخص، مؤكدةً ابتلاعه للهاتف منذ 7 أشهر تقريباً.

وقال استشاري أورام الصدر وأستاذ جراحة القلب والصدر والمناظير بكلية الطب للجامعة، حسبما نشر موقع "اليوم السابع"، اليوم، إنه خلال إجراء أشعة تليفزيونية على صدر وبطن المريض البالغ من العمر 28 عاماً، تم اكتشاف وجود هاتف محمول في معدته، موضحاً أن المريض أكد ابتلاعه للهاتف منذ 7 أشهر على سبيل المداعبة مع أصدقائه دون أن يعلم أي فرد من أبناء أسرته، وأنه كان يظن أن الهاتف سيخرج بمجرد حدوث استرجاع بالمعدة مرة أخرى.

وأضاف الاستشاري أنه تم تحويل المريض إلى قسم الجراحة العامة بالمستشفى، لافتاً إلى إعداده حالياً ووضعه بقائمة الجراحات تمهيداً لإجراء الجراحة سريعاً والتعرف إلى نوع الهاتف وكيفية بلعه.

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