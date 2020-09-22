«ذا جرين بلانيت» تتيح قضاء الليل تحت النجوم في الغابات المطيرة

المصدر: دبي - البيان

أطلقت «ذا جرين بلانيت»، القبة البيولوجية الترفيهية والتثقيفية في دبي، تجربة جديدة وفريدة من نوعها، تتيح للضيوف فرصة، للتعرف على طبيعة الحياة في الغابات المطيرة في الليل.

ولمن يتساءل عن الظروف، التي تشهدها الغابات المطيرة في الليل، يمكنه الآن المشاركة في تجربة «ليلة في الغابات المطيرة» الجديدة كلياً في «ذا جرين بلانيت».

تنطلق هذه التجربة رسمياً بعد غد، في الغابة المطيرة الداخلية الوحيدة في دبي، وتعد هذه التجربة الفريدة من نوعها جزءاً من المهمة، التي تتولاها «ذا جرين بلانيت»، وتهدف إلى تعريف الضيوف على العدد المتزايد باستمرار من أنواع الحيوانات والنباتات. ويمكن للمستكشفين حجز أماكنهم مسبقاً، لأيام الخميس والجمعة المختارة، للاستمتاع بالغابات المطيرة، بما تتضمنه من مفاجآت طوال الليل!

تتميز القبة البيولوجية الترفيهية والتثقيفية بموقعها في سيتي ووك، ويشكل النظام البيئي المغلق في دبي موطناً لأكثر من 3 آلاف نوع من النباتات والحيوانات الغريبة. وبعد إجراء الحجز مسبقاً عبر الإنترنت، يمكن للضيوف الاستمتاع بإمكانية التعرف بشكل مباشر على عجائب الغابات المطيرة من الساعة 5 مساء إلى الساعة 8 صباحاً في اليوم التالي، وقضاء الليلة في إحدى الخيام المريحة في «ذا جرين بلانيت».

تعد هذه التجربة النشاط الأمثل للمستكشفين الصغار ومحبي الطبيعة الكبار! حيث يمكنهم قضاء أوقات مميزة والإحساس بالتشويق أثناء اكتشاف سحر الغابات المطيرة، ضمن لعبة «صيد الكنز» برفقة المرشدين، إضافة إلى التعرف على أصدقاء الغابة المطيرة الصغار والأكثر غموضاً في جولة الحيوانات الليلية والاسترخاء في المساء بعد العشاء في مقهى Green Planet مع تقديم مشروبات وفيلم عن الطبيعة ومتعة شواء حلوى المارشميلو.

ولا يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث تتضمن تجربة الإقامة الليلية فرصة حصرية للقاء الحيوانات.

ويمكن تأمين فرصة للقاء أحد الحيوانات المفضلة من ذات الفراء في الغابة المطيرة. وسيقضي الضيوف أوقاتاً مليئة بالسرور والدهشة، سواء كانوا يلاعبون أحد الحيوانات من الرئيسيات، أو يشاهدون أسماك البيرانا ذات البطون الحمراء عن قرب، أو يقابلون حيوان التمندوة آكل النمل، الوحيد من نوعه في المنطقة!

ومن خلال هذه التجربة الفريدة، يمكن النوم تحت نجوم القبة البيولوجية مع سماع أصوات الحيوانات وغناء الطيور الغريبة في الغابة المطيرة. ويمكنكم الاستمتاع بالأضواء المتلألئة والخيام الفسيحة مع أسرّة مريحة للغاية وأراجيح شبكية للاسترخاء في هواء الغابات المطيرة ليلاً. وبفضل وجود موظف مدرب وحارس أمن برفقة الضيوف في جميع الأوقات، فإننا نضمن لهم نوماً ممتعاً وآمناً ليلاً. وعند الاستيقاظ في الصباح الباكر، يمكن للضيوف أيضاً من المساعدة في إطعام الحيوانات وجبة الإفطار!

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