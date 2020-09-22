صائد كنوز يحل بالصدفة لغز انقراض حيوان عملاق

المصدر: البيان الإلكتروني

لم يكن يتوقع الشاب الأمريكي إيرا جونسون "18 عاماً"، أن سيسهم في حل لغز انقراض حيوان "الماستودون" الذي ينتمي لفصيلة الماموث، عبر اكتشافه سناً متحجرة عملاقة عثر عليها عن طريق الصدفة.

وتعود السن وفقاً للباحثين الذين حللوا السن الكبيرة، إلى حيوان "الماستودون" الذي ينتمي لفصيلة الماموث، وعاش في العصر الذي يعرف باسم "حقبة البليستوسين"، قبل 10 آلاف عام. بحسب موقع "سكاي نيوز عربية".

وقال جونسون في حديث لموقع "فوكس 2 ناو"، إنه يهوى البحث عن الكنوز مع والده، وقد اكتشف سن الحيوان المنقرض عن طريق الصدفة، واعتقد في بادئ الأمر أنها صخرة عادية غريبة الشكل، إلا أن علماء بجامعة "آيوا" أكدوا أنها ترجع لحيوان "الماستودون".

ويعتقد علماء أن "الماستودون" الذي كان ارتفاعه يصل في بعض الأحيان لسبعة أقدام، قد عاش في "آيوا" منذ 34 آلاف عام.

ويعكف الباحثون حاليا على إجراء المزيد من الاختبارات على السن التي يقارب حجمها اليد البشرية، لفك لغز انقراض "الماستودون" قبل عشرات آلاف السنين من استيطان البشر لمناطق تواجدها في الماضي، حسبما ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

ويرجح العلماء أن يكون انقراض هذه الحيوانات قد حدث قبل التغيرات المناخية في نهاية العصر الجليدي، إلى جانب 70 نوعا من الثدييات التي اختفت تماما من أميركا الشمالية.

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