فقد لوح تزلجه في هاواي ليعثر عليه في الفلبين

المصدر: مانيلا - أ ف ب

عندما تعرض راكب الأمواج الأمريكي دوغ فالتر، المولع بالموجات العاتية، لحادثة سقوط من لوحه قبالة سواحل جزيرة هاواي الأمريكية، لم يكن يتصور ألبتة، أن هذا اللوح سيسبح آلاف الكيلومترات، ليحط في الفلبين.

وبعد أكثر من عامين على فقدانه لوح ركوب الأمواج عند خليج وايمي باي، المحبب لدى محبي هذه الرياضة في هاواي، وجد دوغ فالتر، ضالته، عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقذفت المياه، اللوح حتى جزيرة سارانغاني، الواقعة في جنوبي الفلبين، على بعد أكثر من 8000 كيلومتر من الفلبين.

وصاحب اللوح الجديد، هو جوفاني برانزويلا، راكب الأمواج المتدرب، الذي يعمل مدرّساً في مدرسة ابتدائية محلية.

وقال راكب الأمواج الأمريكي، البالغ 35 عاماً: «عندما رأيت اللوح بالصور، لم أكن أصدق عينيّ، كنت أظن أنها مزحة».

وقبل بضعة أشهر، اشترى برانزويلا هذا اللوح من جار له، في مقابل ألفي بيزو (41 دولاراً).

وأوضح برانزويلا (38 عاماً): «لقد كان لوحاً لرياضة ركوب الأمواج من هاواي. لم أكن أصدق ذلك».

ويعتزم الأمريكي التوجه إلى الجزيرة الفلبينية الصغيرة، لاستعادة اللوح، حالما تُرفع القيود على التنقل خلال جائحة كوفيد 19 الحالية.

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