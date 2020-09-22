وفاة صاحب الرقم القياسي في تسلق إيفرست

المصدر: (كاتمندو - د ب أ)

أعلن مسؤول في اتحاد تسلق الجبال في نيبال، أمس، وفاة أنج ريتا شيربا، المرشد الجبلي المعروف، الذي يحظى بالاحترام والإشادة، لتسجيله رقماً قياسياً في تسلق جبل إيفرست 10 مرات، دون الاستعانة بمساعدات أكسجين إضافية.

وقال سانتا بير لاما رئيس اتحاد تسلق الجبال في نيبال: إن المرشد الجبلي المخضرم (72 عاماً) توفي، صباح أمس، في منزل ابنته في كاتمندو. ولم يتضح على الفور سبب وفاته.

ويشار إلى أن شيربا كان في حالة صحية سيئة، منذ أن أصيب بنزيف في المخ في عام 2017.

ولقب أنج ريتا شيربا، بـ «نمر الثلج»، بسبب شجاعته في التسلق.

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