روبوت لتسلق أشجار جوز الهند في الهند

المصدر: إعداد: فاتن صبح

طور فريق من العلماء في جامعة أمريتا فيشوا فيديابيثام في الهند روبوت متسلق لقطف حبات جوز الهند من على الأشجار.

ويعود ذلك بحسب قول هؤلاء إلى النقص في اليد العاملة المسؤولة عن جني المواسم والمساعدة في سدّ الحاجة للقاطفين.

وبات بإمكان الروبوت النموذج الذي أطلقوا عليه تسمية "أماران"، ومع توجه اليد العاملة في الهند نحو شغل وظائف تقنية، أن يقوم بقطاف محاصيل جوز الهند في فترة تصل إلى 15 دقيقة كما بإمكانه العمل لفترات أطول من البشر.

ويتميز الروبوت بجسم حلقي الشكل يمكن للمستخدم جمعه حول قاعدة شجرة جوز الهند للبدء بعملية القطاف.

ويستطيع المستخدم أيضاً التحكم بالروبوت "أماران" إما من خلال وحدة عصا التحكم أو تطبيق عبر الهاتف الذكي، لمساعدته على تسلق الأشجار باستخدام العجلات المطاطية الثمانية متعددة الاتجاهات. وتمتد ذراع الروبوت عند الوصول لحبات جوز الهند الناضجة ويقطعها مستعملاً منشاراً دائرياً متصلاً، نقلاً عن مواقع إخبارية.

ونجح الروبوت لدى إجراء التجارب الميدانية في تسلق أشجار تصل إلى 15.2 متراً ذات انحناءات في الجذوع تصل حتى 30 درجة، علماً أن ذلك هو النموذج التجريبي السادس الذي يتم العمل على تطويره منذ ثلاث سنوات.

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