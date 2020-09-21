تطوير أداة لرسم كل شجرة في غابات كاليفورنيا تحسبا للحرائق

المصدر: دبي – البيان

سوف يتيح برنامج تصوير عبر الأقمار الاصطناعية لسلطات مكافحة الحرائق في ولاية كاليفورنيا رسم كل شجرة منفردة في الولاية كوسيلة للتخطيط ومراقبة المكان تحسباً للحرائق.

ووفقاً لموقع "غوود نيوز" الكندي دفعت حرائق الغابات الهائلة في المواسم الماضية العلماء إلى التفكير بوسائل أفضل لمكافحتها، فقامت شركة ناشئة تدعى " سالو ساينسز"، بتطوير "مرصد غابات كاليفورنيا" الذي يستخدم الاقمار الاصطناعية والذكاء الاصطناعي من أجل صنع خريطة تغطيها نقاطاً خضراء صغيرة، كل واحدة منها يمثل شجرة فعلية، وهذه تمثل معاً صور الأقمار الاصطناعية الأكثر تفصيلاً لسطح الأرض.

وأفيد أن الخريطة سوف تتيح لسلطات مكافحة الحرائق التنبؤ إين يمكن أن تبدأ الحرائق وإلى أين ستتوجه، والى أي حد يمكن أن تلحق ضرراً، وذلك بناء على المعلومات التي سيجري استخدامها مثل سرعة الرياح واتجاهها وارتفاع الشجرة والأرض العشبية.

وقد التقطت الشركة صوراً من مجموعة 100 كاميرا أقمار اصطناعية بحجم الرغيف، تديرها شركة خاصة تشكلت من قبل علماء من وكالة "ناسا" تدعى "بلانت".

وتدور هذه الكاميرات في خط حول الأرض، وتعمل في انسجام كماسح باركود لسطح كوكب الارض، حيث تلتقط صوراً بتفاصيل ثلاثة أمتار لكل بيكسل، اعلى من تلك المأخوذة من أقمار اصطناعية أكبر وأقدم.

ويساعد هذه الأقمار الاصطناعية "ليدار"، حيث تعمل تكنولوجيا الليزر على جمع المعلومات، تجري تغذيتها الى خوارزميات التعلم العميق التي تحدد أشياء مثل طول الشجرة وغيرها من الأشياء.

يقول المؤسس المشارك لشركة "سالو ساينس" ديفيد مارفن، إنه لا يوجد شيء على الأرض مثل هذا الابتكار، فيما الاستخدام التقليدي لـ "الليدار" المثبت على طائرة منفخضة الارتفاع، هي عملية بطيئة للغاية ومكلفة.

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