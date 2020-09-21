محاولات لإنقاذ 70 حوتاً علقوا في خليج تاسمانيا جنوب أستراليا

المصدر: أ ف ب

علق حوالي سبعين حوتا عند خليج في تاسمانيا جنوب أستراليا، على ما أعلنت السلطات المحلية، فيما يجند خبراء طاقاتهم لدرس احتمالات الإنقاذ.

وعلقت الحيوانات في خليج ماكويري هاربر الذي يغلقه ممر ضيق عند السواحل الغربية، وهو موقع للحياة البرية في الجزيرة يضم عددا قليلا من السكان. وهي ربما جنحت عند جرف رملي.

وأوفدت الشرطة عناصرها إلى المكان، كما يُتوقع وصول خبراء في الحيتان لتقويم الوضع، وفق وزارة البيئة في تاسمانيا.

وأشارت الوزارة في بيان إلى أن "فرقا أخرى مع معدات إنقاذ للحيتان ستصل في وقت لاحق".

وقد تكون هذه الحيوانات من نوع الحيتان الطيّارة، غير أن هذه المعلومات غير مؤكدة بعد.

وتشهد تاسمانيا باستمرار حالات جنوح لثدييات بحرية، غير أن هذه الحادثة مقلقة بدرجة أكبر نظرا إلى العدد الكبير من الحيوانات المعنية.

ووقعت الحادثة بعدما اهتمت وسائل الإعلام في الأيام الأخيرة بمصير حيتان حدباء ضلت مسارها في أنهر تنتشر فيها التماسيح في شمال أستراليا، وفق هيئة إدارة المتنزهات الوطنية.

وذكرت هيئة إدارة المتنزهات الأسترالية أن اثنين من الحيتان عادا على ما يبدو إلى البحر قبل حوالى عشرة أيام بعد رصدهما بداية في نهر إيست أليغايتر في متنزه كاكادو الوطني.

غير أن السلطات تراقب حوتا ثالث رُصد على بعد عشرين كيلومترا عند أعلى النهر.

وذكرت قناة "إيه بي سي" العامة أن الحوت الذي أمضى 17 يوما في هذا النهر، رُصد أخيرا في عرض البحر قبالة سواحل داروين.

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