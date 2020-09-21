تحبّ الشوكولاتة والعصائر.. اليابانية تاناكا كاين تصبح أكبر معمّرة في العالم

المصدر: البيان الإلكتروني

أظهرت حسابات صادرة عن وزارة الصحة اليابانية أن عجوزاً تعيش في مدينة فوكووكا الجنوبية صارت أكبر معمّرة في البلاد، محطمة الرقم القياسي السابق.

وأول أمس، السبت، بحسب الوزارة، بلغ عمر تاناكا كاين 117 سنة و261 يوماً، إذ ولدت في يناير من العام 1903، وهي أصبحت أكبر معمّرة لا في اليابان وحدها إنما في العالم كله، بحسب "يورونيوز".

علماً أن أكبر معمّر ياباني أيضاً ويبلغ من العمر 122 عاماً.

وتظهر أرقام الوزارة أن المعمّرة الحالية حطّمت الرقم القياسي، إذ صارت أكبر بيوم واحد من تاجيما نابي، التي عاشت 117 سنة و260 يوماً وتوفيت في 2018.

وتعيش كاين في دار للعجزة وتقول إنها تحب الشوكولاتة والعصائر.

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