شاهد.. صور لعواصف على سطح كوكب المشتري

المصدر: البيان الإلكتروني

نشرت وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" صوراً جديدة لكوكب المُشتري، اتخذت من مرصد هابل في أواخر أغسطس 2020.

وبحسب ما نقلت "يورونيوز" عن موقع الوكالة، فإن الصور اتخذت عندما كان الكوكب على بعد 406 ملايين ميل من الأرض.

ويمكن للعلماء بفضل التلسكوب هابل دراسة الأحوال الجوية على الكوكب، الذي يتميّز "بأجواء مضطربة" ويعرف عواصف بشكل دوريّ، ما يؤدّي، بحسب العلماء، إلى تغيّر ألوانه أحياناً بحسب الرؤية والوضع الجوي فيه.

ويقول الباحثون إن النقطة الحمراء التي تظهر في النصف السفلي من الكوكب ليست إلا عاصفة ضخمة، ويقدّر طولها بنحو 10 آلاف ميل، وهي تدور بعكس دوران عقارب الساعة.

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