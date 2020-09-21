طفل في الثالثة والثلاثين من العمر

المصدر: (دبي - البيان)

تقول شهادة ميلاده، إنه ولد عام 1987، لكن عندما تنظر إلى قسمات وجهه تستغرب، إذ يبدو وكأنه صبي دخل حديثاً إلى عالم المراهقة، وفق ما نقل موقع «سكاي نيوز عربية».

هذا ملخص قصة الشاب الروسي دينيس فاشورين (32 عاماً)، الذي توقف نمو جسده قبل سنوات. وأصبح من أكثر الموضوعات الرائجة على شبكات التواصل، بعد مقابلة مع «يوتيوبر» شهير في البلاد.

بدأ والدا دينيس، يلاحظان أن ابنهما يختلف عن بقية أقرانه في مرحلة مبكرة، إذ كان أقل نمواً منهم، ولم يكن الأمر مزعجاً في البداية، ولكن مع تقدمه بالعمر، بدأت الفروق تتضح، وفي مرحلة المراهقة، بدا أن نموه قد توقف. وبدأت المتاعب تلاحق الشاب الروسي، ويتذكر أن شرطي مرور أوقفه ذات مرة، واشتبه أنه زوّر رخصة قيادته.

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