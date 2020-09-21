مزرعة عمودية في البرازيل تقدم حلولاً مبتكرة

المصدر: ساو باولو - أ ف ب

في مستودع في غرب ساو باولو، تنمو الفواكه والخضار على رفوف يقع بعضها فوق بعض، متنعّمة بضوء زهري اللون.

«المزارع الزهرية» («بينك فارمز») هي أول مزرعة عمودية في هذه المدينة البرازيلية، التي تضجّ بالحياة وتحوي 12 مليون نسمة، حيث تندر الأراضي الزراعية وتستورد المنتجات من بلدان بعيدة. وتتألّف المزرعة من برجين مساحتهما كمساحة شقّة صغيرة، الأول فيه 8 رفوف والثاني 10.

ويستخدم القيّمون عليها تقنية يُستغنى فيها عن التربة لتنمية النبات ونظام ريّ يطهّر مياهه الخاصة ومصابيح ثنائية باعثة للضوء حمراء وزرقاء تعطي معاً اللون الزهري. وإنتاج هذه المزرعة هو أعلى بمئة مرة تقريبا مما كان ليكون عليه في مساحة موازية لقطعة أرض زراعية واستخدامها للمياه هو أدنى بنسبة 95 %، وفق ما يقول جيراردو مايا الذي ساهم في تأسيس هذا المشروع.

وقد أطلق مايا، وهو مهندس في التاسعة والعشرين من العمر، مع زميلين هذا المشروع سنة 2018 وبدأ الإنتاج العام الماضي.

وسرعان ما لمع اسم هذه المنشأة بفضل منتجاتها المحلية الطازجة التي تتهافت عليها المطاعم.

ويستبعد مايا احتمال أن تحلّ الزراعة العمودية محلّ المزارع التقليدية. لكنه يعتبر أن هذا النهج يشكّل بديلاً قيّماً.

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز