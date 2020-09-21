شاطئ اصطناعي مثير للجدل في الفلبين

المصدر: (مانيلا - د ب أ)

يتوافد مئات الأشخاص على شاطئ رملي أبيض اصطناعي، على طول خليج مانيلا في الفلبين، وهو مشروع أثار انتقادات من جماعات بيئية ونشطاء.

وتجمعت الحشود في منطقة «روكساس بوليفارد» في العاصمة مانيلا، حيث تم تغطية 500 متر من الساحل بـ 500 طن من الدولوميت المسحوق، كجزء من مشروع تنظيف وتجميل.

وأثار المشروع، الذي بلغت تكلفته 389 مليار بيزو (ثمانية ملايين دولار)، انتقادات من النشطاء، التي أشارت إلى أن المال كان من الممكن استخدامه لتعزيز استجابة الحكومة لتفشي فيروس «كورونا». وحذرت جماعات بيئية أيضاً، من أن الدولوميت، يشكل خطراً على الصحة حال استنشاقه.

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