كنز من الكتب النادرة المسروقة يظهر في رومانيا

المصدر: دبي - البيان

عثرت الشرطة الرومانية، على كنز من الكتب النادرة، منها النسخ الأولى لأعمال غاليليو غاليلي وإسحق نيوتن، كانت قد سرقت في عملية ذكية وجريئة في 2017، من مخزن في لندن. والكنز المكون من نحو 200 كتاب نادر وقيم، اكتشف الأربعاء مخبأ في مساحة سرية تحت منزل في ريف رومانيا، وفق ما نقل موقع «سكاي نيوز عربية». وقالت شرطة مدينة لندن في بيان، إن الكتب المستعادة، تبلغ قيمتها الإجمالية أكثر من 2.5 مليون جنيه إسترليني.

وكشف تحقيق مشترك بين شرطة لندن ورومانيا وإيطاليا، بدعم من يوروبول ويوروجست في لاهاي، 11 سرقة أخرى مماثلة في أنحاء بريطانيا، بلغت قيمتها مليوني جنيه إسترليني. وقالت شرطة لندن، إن عصابة جريمة منظمة رومانية هي الجانية. وأسفر التحقيق عن عدة مداهمات في الدول الثلاث في يونيو 2019، وعن اعتقال 13 مشتبهاً.

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