طحالب بحرية بديل مثالي لمنظّفات الغسيل

المصدر: إعداد: فاتن صبح

عثر باحثون من جامعة نيوكاسل البريطانية على أنزيم يعمل كمنظف قوي للملابس على درجة حرارة منخفضة يشكل بديلاً للفوسفات المضرة وحلاً آمناً للبيئة.

تستخدم البكتيريا أنزيم الفوسفوديستراز لتفكيك الجزيئات «الدبقة» الموجودة على سطح الطحالب البحرية، ويساعد البكتيريا على الانسلاخ عن تلك الطحالب. وقد قام فريق من الجامعة بقيادة البروفيسور غرانت بورغيس ومايكل هال اللذين عملا بالتعاون مع شركة «بروكتور وغامبل» لعزل الأنزيم وإظهار فعاليته كمنظف.

الأنزيم المعزول من بكتيريا بحرية تعرف بجرثومة «باسيلوس ليكنيفورميس» اكتشفه الفريق أصلاً عام 2010، فيما كان يبحث عن وسائل لعزل اللزوجة والفطريات المفسدة من هياكل السفن. واكتشفوا بالفعل أن بعض الطحالب مغطاة بالبكتيريا التي لا تنتج مواد لاصقة قوية وحسب للالتصاق بالأسطح بل مضاد للالتصاق كذلك يقوم بتفتيت الجزيئات اللاصقة وفصلها. مثل تلك اللواصق تكون موجودة على الملابس المتسخة، حيث يمكن للأنزيم البكتيري أن يفككها ويمكن استخدامها بالتالي للحفاظ على ألبسة نظيفة.

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