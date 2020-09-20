شاهد.. سقوط جبل جليدي على مغامرين في القطب الشمالي

المصدر: البيان الإلكتروني

نجا مغامر جنوب إفريقي من حادثة مخيفة تعرَّض لها أثناء إحدى مغامراته، محاولاً بصحبة صديق له تسلُّق جبل جليدي في القطب الشمالي.

ونشر مايك هورن، عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام"، مقطع فيديو يُظهر انهيار الجبل أثناء تنفيذ تجربتهما المثيرة، متسبباً في سقوطهما وتعريض حياتهما للخطر.

وعلَّق موقع France Bleu، شبكة من المحطات الإذاعية المحلية والإقليمية في فرنسا، حسبما نشر اليوم موقع "اليوم السابع"، على تجربة مايك هورن، واصفاً إياها بأنها "واحدة من أخطائه، إذ تسلَّق جبلاً جليدياً بطريقة خاطئة، ما أدى إلى تحركه واصطدامه به"، معرباً عن تمنياته بأن يتعلم من الدروس التي أراد مشاركتها على الإنترنت.

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