حمدان بن محمد: كلمة أخي من فم أخي أجمل ما تنطقه الشفاه

نشر سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، على حسابه الرسمي في «تويتر» بمناسبة ذكرى وفاة شقيقه الشيخ راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، مقطع فيديو يتضمن أبياتاً شعرية ملقاة بصوته وهي من قصيدة «كـلمة أخي» التي كان سموه قد رثى فيها أخاه. وتضمن الفيديو مجموعة صور تمثل أحداثاً وأزمنة مختلفة تجمع سموه بشقيقه الراحل، وقد برز في إلقاء سموه تأثره الكبير برحيل أخيه، وخصوصاً عندما كرر الشطر الأول من بيت يقول فيه (كـلـمـة أخي من فم أخي أجمل ما تنطقه الشفاه).

وفي ما يأتي الأبيات التي ألقاها سموه في مقطع الفيديو:

الصـاحـب فـ لحـظـة غـضبه يضيع طيبه في رداه

يـبــيـع حـبّـه بـارخــص الأثـمـان مـهـمـا تـخـدمـه

وأخـوك مـا يـقــدر يـبـيـعـه لأنّــه اصـلا ما شــراه

خُـلــق وحـبّـك وسـط خـفّـاقـه ويـجـري فـي دمـــه

يـزعـل لـكـن لا قـلـت له يا اخوي يحتضنك رضاه

دائـم أحــاســيـس الأخــوّه بالـمحـبّـه تــلــهـــمــه

كـلـمـة أخي من فم أخي أجمل ما تنطقه الشفاه

لأنّــه مـنـبــعـهـا خــفــوقـه قــبـل يـنـطــقـهـا فـمـه

تابعوا فكر وفن من البيان عبر غوغل نيوز