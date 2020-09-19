وفاة مؤلف «فورست غامب»

المصدر: (واشنطن - د ب أ)

توفي المؤلف ونستون جروم مؤلف رواية «فورست غامب» المأخوذ منها قصة فيلم هوليوودي يحمل نفس الاسم بطولة توم هانكس عن عمر ناهز 77 عاماً، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية يوم الخميس. ونقلت وسائل إعلام أمريكية عن عمدة مدينة فيرهوب بولاية ألاباما كارين ويلسون قولها إن ونستون جروم توفي ليل الأربعاء في مسقط رأسه بالمدينة.

وقالت كارين ويلسون لشبكة سي إن إن: «ليس لدي أي تفاصيل في الوقت الحالي، ولكنه مات ليلة الأربعاء. نشعر بحزن شديد لسماع هذا. هو بالتأكيد رمز عندنا».

ووفقاً لمنصة «إيه إل دوت كوم» الإخبارية المحلية، كانت حياة جروم، مثل حقيقة أنه خدم في حرب فيتنام، موازية في بعض الأحيان لحياة الشخصية الرئيسة في روايته لعام 1986، والتي تحولت إلى فيلم في عام 1994 والتي أدى فيها توم هانكس الدور الرئيس.

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