عرض أزياء في غابة يفتتح أسبوع الموضة اللندني

المصدر: لندن - أ ف ب

بعرض أزياء لدار «بوربري» صُوّر في غابة، من دون جمهور ولا نجوم في الصف الأول، افتُتِح أول من امس أسبوع الموضة في لندن بصيغة يتكيف من خلالها هذا الحدث مع الواقع الصحي السائد.

وأعطى عرض «بوربري» الذي أقيم في وسط إحدى الغابات بالتعاون مع الفنانة الألمانية المعاصرة آنّ إيمهوف، إشارة الانطلاق لأسبوع الموضة اللندني.

ونُقل العرض مباشرة عبر منصة «تويتش» للبث التدففي وتابعه نحو 40 ألف مستخدم. وساهم في تعزيز اهتمام الجمهور حوار عبر «تويتش» دام نحو نصف ساعة، بين الفنانين إريكا بادو وروزاليا وستيف لايسي وعارضة الأزياء بيلا حديد.

وأطلقت تسمية «إن بلوم» (مزهِرَة) على تشكيلة ربيع 2021 وصيفها التي واصل من خلالها المصمم الإيطالي ريكاردو تيتشي تجديد تصاميم العلامة التجارية البريطانية التي تأسست عام 1856.

ويشهد أسبوع الموضة في لندن عدداً محدوداً من العروض الميدانية، في حين يقدم 80 مصمماً تشكيلاتهم حتى الثلاثاء، بعضهم وفق مواعيد فقط، والقسم الأكبر من خلال الفيديو.

وقالت رئيسة مجلس الموضة البريطاني ستيفاني فير لوكالة فرانس برس إن أسبوع الموضة «يتأقلم مع واقع جديد» من خلال تقديم عروض «على مستوى أصغر بكثير».

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