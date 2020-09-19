«هابل» يرصد «المشتري» بصور عالية الدقة

المصدر: (دبي - البيان)

التقط تلسكوب هابل الفضائي صوراً جديدة عالية الدقة لأكبر كوكب في النظام الشمسي، المشتري، وكشف عن عاصفة جديدة في خطوط العرض الشمالية، حسب موقع روسيا اليوم.

وتُظهر أحدث الصور من هابل، التي أصدرتها ناسا يوم الخميس، كوكب المشتري وقمره الجليدي «أوروبا» في 25 أغسطس، عندما كان الكوكب على بعد 656 مليون كم (406 ملايين ميل) من الأرض. وتكشف الصورة عن ميزة جديدة في الغلاف الجوي للهيدروجين والهيليوم لعملاق الغاز، وهي عاصفة بيضاء ناصعة تمتد عبر خطوط العرض الشمالية الوسطى.

وقالت ناسا إن العاصفة الجديدة ظهرت في 18 أغسطس، وتتحرك بسرعة 560 كم في الساعة (350 ميلاً في الساعة). واكتُشفت عاصفتان أخريان في وقت لاحق على طول خط العرض نفسه، بواسطة التلسكوبات الأرضية.

وتتمثل الميزة الأكثر بروزاً في الغلاف الجوي لكوكب المشتري، في العاصفة الضخمة التي أطلق عليها اسم البقعة الحمراء العظيمة، والتي تستمر في الانكماش في الحجم - كما حدث منذ ثلاثينيات القرن الماضي - لأسباب ما تزال غير مبررة.

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