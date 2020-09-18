بعد اكتشاف هاتفه المسروق.. شاب ماليزي يفاجأ بهذه الصور

المصدر: البيان الإلكتروني

تعرَّض شاب ماليزي لموقف غريب من نوعه، إذ عثر على مجموعة من صور السيلفي على هاتفه الذي كان مسروقاً، مكتشفاً أن قرداً هو من قام بالتقاطها.

وكان زاكريدز رودزي، الذي يبلغ من العمر 20 عاماً، سُرق هاتفه النقال من منزله ليلاً بينما كان نائماً، فتتبعه عن طريق الاتصال من هاتف أخيه، ليجده في النهاية خلف منزله، وفقاً لما نشرته "اليوم السابع" على موقعها اليوم.

وقال رودزي، وهو طالب يعيش جنوبي ماليزيا، إنه ذهب إلى النوم بينما كان الهاتف بجواره ثم لم يجده في مكانه صباح اليوم التالي، وعندما اكتشفه وجد صور قرد عليه.

وأضاف أنه عرض الصور على أفراد عائلته وأصدقائه الذين لم يصدقوا الواقعة، مشيراً إلى أن معظم الصور كانت غير واضحة، وتُظهر أجزاء من البيئة المحيطة من أوراق الشجر وأغصانه، ولكن يظهر في لقطتين وجه القرد وهو يتحسس الهاتف قبل أن يرميه في الغابة.

وذكر الشاب الماليزي أنه لا يوجد علامة على السرقة، وأنه بعد قضاء يوم في البحث عن الجهاز كان لا يزال غير قادر على العثور عليه، إلا عندما ذكر والده أنه شاهد قرداً يحوم حول المنزل طوال الليل، فاقترح عليه أن يبحث خلف المنزل حيث وجده، موضحاً أنه تم رش الهاتف بالطين والماء دون أن يصاب بأذى، وأن أسرته تشتبه في أن القرد دخل من نافذة شقيقه المفتوحة قبل أن يهرب بالهاتف.

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