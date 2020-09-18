بعثة بحرينية تتسلق جبلين في الهملايا

المصدر: (كاتماندو - أ ف ب)

وصلت بعثة من متسلقي الجبال، تضم أفراداً من الحرس الملكي البحريني، الأربعاء، إلى كاتماندو لتسلق اثنين من قمم سلسلة جبال هملايا، على ما ذكرت الجهة المنظمة لعملية التسلق.

وقال مينغما شيربا من «سيفن ساميت تركس» إن البعثة التي وصلت بطائرة مستأجرة ، تضم 15 من أفراد الحرس الملكي البحريني، بينهم عضو في الأسرة الحاكمة، لم يُحدد اسمه، وثلاثة متسلقين بريطانيين.

وأوضح شيربا لوكالة «فرانس برس» أن الفريق سيبقى في الحجر لمدة أسبوع في أحد فنادق كاتماندو، قبل أن ينتقل بواسطة مروحية إلى مخيم خاص.

وأوضحت «سيفن ساميت تركس»، إحدى أبرز الجهات المنظمة لرحلات التسلّق في نيبال، أن نحو 50 من المرشدين والحمّالين المحليين المعروفين بالـ«شيربا» سينضمون إلى البعثة بواسطة الطوافات.

ولا تزال حدود نيبال مقفلة أمام الأجانب منذ مارس الفائت، من ضمن إجراءات منع تفشي فيروس «كورونا» المستجد، وستستمر كذلك حتى أكتوبر، لكنّ الأعضاء الثمانية عشر في البعثة حصلوا على إذن خاص لتسلّق جبلي ماناسلو (8163 متراً)، ولوبوش (6119 متراً).

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