سمكة قرش تعض صائدها في ذراعه

المصدر: (سيدني - أ ف ب)

أصيب صيّاد سمك أمس بجروح عندما كان يحاول سحب سمكة قرش اصطادها في البحر قبالة الساحل الشرقي لأستراليا، فعاجلته هي الأخرى بِعضّة في ذراعه، ما استدعى نقله إلى المستشفى.

وقال ناطق باسم هيئة الإنقاذ الطبي الجوية «لايف فلايت» إن الرجل كان يصطاد قبالة جزيرة فريزر المقصودة من السياح على بعد نحو 400 كيلومتر إلى الشمال من بريزبين، وتمكّن من اصطياد قرش طويل. وأضاف أن «المصاب شرح للمنقذين أنه كان يحاول سحب السمكة من صنارته فما كان منها إلاّ أن عضّته في ذراعه».

وقد ساعده رفاقه الصيادون في إخراج يده من فكّ القرش، لكنه أصيب مع ذلك بجروح بالغة في يده، ما استدعى نقله بالطائرة إلى أحد المستشفيات. وكان غوّاص قُتِل في يوليو الفائت فيما كان يصطاد بالحربة قرب الجزيرة إياها.

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