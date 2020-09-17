اختبار «عين آلية» تعيد البصر للمكفوفين

المصدر: (دبي - البيان)

أفاد علماء أستراليون بأنهم على استعداد لاختبار «عين آلية» على البشر، قائلين إن جهازهم قادر على إعادة الرؤية للمكفوفين.

وفي وقت مضى على تصنيع هذا الجهاز ما يصل عقد من الزمن، قال الباحثون في جامعة موناش إنهم طوروا شريحة لاسلكية يمكن غرسها على سطح الدماغ قادرة على استعادة البصر.

ووفقاً لصحيفة «ديلي ميل»، يشمل النظام غطاء رأس مخصص ومزود بكاميرا وجهاز إرسال لاسلكي ووحدة معالج رؤية وبرمجيات وشرائح صغيرة بقياس 9*9 مليمتر لزرع الشريحة في الدماغ. ويقول العلماء إن الدراسات أظهرت أن الجهاز لم يؤد إلى أي آثار ضارة، وإن هناك إمكانية لاستخدامه قريباً للشفاء من أمراض أخرى مثل الشلل الرباعي.

ويعمل العلماء على ربط الدماغ بالكمبيوتر، ويقولون إن الجهاز قادر على تجاوز الأعصاب البصرية التالفة التي تحجب الإشارات التي يتم إرسالها من شبكية العين إلى مركز الرؤية في الدماغ.

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